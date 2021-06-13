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Малюків-засновників Києва нарядили в честь старту збірної України на Євро-2021 (фото)

13 червня 2021 22:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сьогодні наша збірна почне боротьбу на своєму третьому чемпіонаті континенту проти Нідерландів

Пам'ятник засновника Києва народила в футбольну форму. Фото: колаж "Сьогодні"

Пам'ятник засновника Києва народила в футбольну форму. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 13 червня, в день, коли збірна Україна стартує на Євро-2021, маленьких засновників Києва Кия, Щека, Хорива та їх сестру Либідь нарядили в нові тематичні костюми. Крім того, свою футбольну форму отримав також маленький серфер.

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Про це автор пам'ятників Володимир Журавель в Facebook.

Пам'ятники одягли в яскраво-жовту футбольну форму нашої збірної.

Фото: Володимир Журавель / Facebook

"Малюки Києва разом з усією Україною підтримують нашу збірну!", – пишуть в Мережі.

Фото: Володимир Журавель / Facebook

Нагадаємо, традицію прикрашати пам'ятник маленьким засновникам Києва на Поштовій площі ще в 2018 році запустила газета "Сьогодні" спільно з автором скульптури "Дітей, які запускають кораблики" Володимиром Журавлем і компанією "Текстиль-Контанкт".

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Фото: Володимир Журавель / Facebook
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Відзначимо, подивитися гру можна в прямому ефірі поєдинок на "Йохан Кройфф Арена", починаючи з 22:00, покаже телеканал "Україна", а також канали "Футбол 1" і "Футбол". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Раніше ми писали, що в День захисника України, День українського козацтва та свято Покрови маленькі засновники Києва Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь отримали нові тематичні костюми.

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