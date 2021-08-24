Малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників (фото)

Кий, Щек і Хорив отримали форму танкіста, моряка і льотчика, а Либідь стала медиком

Перевдяганням автор пам'ятника вирішив привітати киян і всю країну з Днем незалежності України / Фото: колаж "Сьогодні"

До Дня незалежності бронзові малюки засновники Києва отримали нові костюми. Вони перетворилися в захисників нашої країни.

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Про це повідомив скульптур Володимир Журавель в Facebook.

Кий, Щек і Хорив отримали форму танкіста, моряка і льотчика, а Либідь стала медиком. Так, автор пам'ятника маленьким засновником Києва вирішив привітати киян і всю країну з Днем незалежності України.

Фото: "Сьогодні"

Всі бажаючі кияни та гості столиці можуть прийти на Поштову Площу і помилуватися малюками, до пам'ятника вже сходяться люди і роблять незабутні фото.

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Фото: "Сьогодні"

Відзначимо, що традиція одягати пам'ятник малюкам-засновникам на Поштовій площі зародилася в грудні 2018 року, в день народження газети "Сьогодні" і в переддень свята святого Миколая. Тоді ми подарували малюкам теплий одяг – кожушки і шапочки, які зігрівали їх до середини лютого. Костюми сконструювали і пошили майстри компанії "Текстиль-Контакт" під чуйним контролем автора пам'ятника – відомого київського скульптора Володимира Журавля.

Фото: "Сьогодні"

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