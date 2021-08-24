Малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників (фото)

До Дня незалежності бронзові малюки засновники Києва отримали нові костюми. Вони перетворилися в захисників нашої країни.
Про це повідомив скульптур Володимир Журавель в Facebook.
Кий, Щек і Хорив отримали форму танкіста, моряка і льотчика, а Либідь стала медиком. Так, автор пам'ятника маленьким засновником Києва вирішив привітати киян і всю країну з Днем незалежності України.
Всі бажаючі кияни та гості столиці можуть прийти на Поштову Площу і помилуватися малюками, до пам'ятника вже сходяться люди і роблять незабутні фото.
Відзначимо, що традиція одягати пам'ятник малюкам-засновникам на Поштовій площі зародилася в грудні 2018 року, в день народження газети "Сьогодні" і в переддень свята святого Миколая. Тоді ми подарували малюкам теплий одяг – кожушки і шапочки, які зігрівали їх до середини лютого. Костюми сконструювали і пошили майстри компанії "Текстиль-Контакт" під чуйним контролем автора пам'ятника – відомого київського скульптора Володимира Журавля.
Нагадаємо:
- Засновники Києва вже були закоханими купідонами до Дня Закоханих, хизувалися в вишиванках, приміряли форму українських воїнів до свята Покрови, були моряками, медиками в медичних халатах і захисних масках. І навіть героями з Гаррі Поттера.
- Також, перевдягання малюків приурочили до дня народження Ханса Крістіана Андерсена , легендарного дитячого письменника, і до Міжнародного дня дитячої книги. Обидві дати відзначають 2 квітня.
- Крім того, маленьких засновників Києва переодягали до свята Івана Купали.