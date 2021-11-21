Марш та вуличні виставки: як у Києві відзначають День Гідності і Свободи (фото, відео)

Вже відбулися основні заходи із вшанування пам'яті учасників Революції Гідності, на вечір запланований марш

У Києві вшановують пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Заходи почалися вранці з молебню біля каплиці на Алеї Героїв Небесної Сотні та покладання квітів до меморіалу і пам’ятного хреста.

Сайт "Сьогодні" розповідає, як у Києві відзначають восьму річницю Революції Гідності.

Реклама

На Алеї Героїв Небесної Сотні зібралися близько півсотні родичів загиблих та побратимів. Там вони помолилися за загиблих та виконали гімн України.

Туди ж прибули і перші офіційні особи країни – президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова ВР Руслан Стефанчук, голова ОП Андрій Єрмак. Вони вшанували пам'ять загиблих на Майдані. На алеї Героїв вони встановили лампадки та оголосили хвилину мовчання.

Реклама

Фото: ОП

Реклама

Вулична виставка "Мальована історія Майдану"

На Майдані Незалежності біля монумента Незалежності відбулася презентація вуличної виставки "Мальована історія Майдану" – графічного роману-виставки про Революцію Гідності.

Її створили Національний музей Революції гідності спільно з художником Олександром Ком'яховим.

Графічний роман – це художній сюжет, вплетений в документальну графіку.

"Герої роману проходять через випробування, які довелося подолати тисячам майданівців. Обставини, в які вони потрапляють, архітектура наметового містечка, сотні деталей відтворені з документальною точністю", – повідомляють організатори.

Відчуття Майдану

З 9 до 23 години на Майдані Незалежності з LED-екранів транслюватимуть фільм, який складається з унікальних архівних кадрів, знятих hromadske під час Революції Гідності. Кінострічка супроводжується музичними треками гурту DakhDaughters. Спеціально для проєкту записали трек на вірші Юр Іздрика, тож 21 листопада слухачі почують композицію вперше.

Панахида за загиблими

Сьогодні на вечір також заплановано ходу Хрещатиком до меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні, де проведуть панахиду за загиблими та запалять лампадки.

Сайт "Сьогодні" проведе пряму трансляцію.

Інші заходи

Із 16 до 31 листопада у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" триває фотовиставка "Майдан – фортеця духу".

Із 21 до 30 листопада в читальній залі Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів "До Дня Гідності та Свободи".

21 листопада в Київському академічному театрі "Колесо" відбудеться вистава "Ми Майдан".

День Гідності і Свободи

2005 року в Україні запровадили свято День свободи. Воно відзначалося 22 листопада і було встановлено на згадку про події Помаранчевої революції.

Коли до влади прийшов Віктор Янукович, свято скасували. Натомість 22 січня у День Соборності відзначали свято День Соборності та Свободи України.

Нинішнє свято з'явилося після Революції Гідності у 2013 році, коли до влади прийшов Петро Порошенко. 22 січня зараз відзначають День Соборності, а 21 листопада – День гідності та свободи, який присвятили подіям двох революцій

Раніше ми писали: