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Помста за вихід з РФ? Під Києвом окупанти розбомбили завод Coca-Cola (фото)

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10 березня, 17:23
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Днями компанія заявила про вихід з російського ринку через агресію проти України
Обстріляний завод. Колаж "Сьогодні"
Обстріляний завод. Колаж "Сьогодні"

У Київській області під обстріл російсько-окупаційних військ потрапив завод Coca-Cola – пошкоджено будівлю та обладнання.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Telegram.

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"Біля Великої Димерки під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкоджено когенераційну установку – комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів на електричну та теплову енергію", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola Company оголосила про припинення роботи у Росії через війну проти України.

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Війна Росії проти України 10 березня

  • Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не залишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищила цілий полк військових РФ неподалік столиці. Тим часом загроза, пов'язана із захопленими АЕС, зростає. МАГАТЕ втратила зв'язок не лише із Чорнобильською, а й із Запорізькою станцією.
  • Чотири ворожі штурмовики Су-25 і два вертольоти окупантів знищили бійці ЗСУ протягом останніх двох діб, заявилиу Генштабі ЗСУ.
  • З початку вторгнення окупанти випустили по Україні 710 ракет, повідомляє CNNз посиланням на високопосадовця Міноборони США.
  • Росія визнала, що під час війнипроти України застосувала систему залпового вогню ТОС-1 "Сонцепек", на якій можуть використовуватись термобаричні боєприпаси – так звані "вакуумні бомби"
  • Кровопролитні бої із загарбниками триватимуть ще максимум 10 днів, після чого Росія може перевести війну з Україною на "заморожену" стадію. Про це заявивжурналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман. Свою думку він обґрунтував тим, що ресурси Росії виснажуються.

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