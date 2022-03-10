Помста за вихід з РФ? Під Києвом окупанти розбомбили завод Coca-Cola (фото)

У Київській області під обстріл російсько-окупаційних військ потрапив завод Coca-Cola – пошкоджено будівлю та обладнання.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Telegram.
"Біля Великої Димерки під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкоджено когенераційну установку – комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів на електричну та теплову енергію", – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, днями виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola Company оголосила про припинення роботи у Росії через війну проти України.
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