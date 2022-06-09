Металошукачі на вокзалі у Києві. Ми дізналися, скільки людей уже намагалися провезти зброю

Посилені перевірки на пасажирів проводять вже другу добу

На Центральному вокзалі Києва посилено перевіряють пасажирів. / Фото: Колаж: Сьогодні

За перший день посилених перевірок пасажирів на Центральному вокзалі Києва виявили 20 спроб перевезення заборонених предметів. Серед них – зброя та боєприпаси.

Про це повідомив керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський у коментарі "Сьогодні".

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З учорашнього дня пасажири на Центральному вокзалі змушені проходити через металошукачі та надавати свої особисті речі на огляд через рентгенотелевізійні інтроскопи.

"За перший день роботи сканерів на центральному залізничному вокзалі Києва було виявлено 20 спроб перевезення заборонених предметів, у тому числі зброї та боєприпасів", – сказав нам Перцовський.

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Обстановка на центральному вокзалі. Фото: Ігор Сєров/Сьогодні

Для чого посилили перевірки

"Укрзалізниця" попередила, що на Центральному вокзалі Києва встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає 2 стаціонарні металошукачі ("рамка"), 4 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільну рентгено-телевізійну установку. Такі заходи назвали необхідними підвищення безпеки пасажирів.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", 8 червня пасажири Центрального вокзалу вже проходили через ці "рамки". Оглядають весь вміст сумок та рюкзаків. Металошукачі часто спрацьовують, коли люди забувають у кишенях ключі від квартир.

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Перевірка стосується всіх без винятку – жінок, чоловіків, людей похилого віку та дітей. Крім того, перевірки спровокували довжелезні черги. На вокзал радять приїжджати щонайменше за годину до відправлення поїзда.

Раніше ми писали, що в Києві з блокпостів зникають мішки із землею та піском, протитанкові їжаки та інші конструкції. Сайт "Сьогодні" дізнався деталі.

Також повідомлялося, що у метро Києва змінили графік руху поїздів.