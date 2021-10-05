Метро і кафе – тільки з COVID-сертифікатом? Як Київ буде жити в "червоній зоні"

Мер Києва заявив, що якщо в місті все ж посилять карантин, вакцинованим українцям буде значно простіше

У Києві готуються до посилення карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві влада вже розглядає можливі варіанти того, як столиця буде жити в умовах "червоної зони" карантину. Тим часом практично всі пацієнти в лікарнях не були вакциновані.

Про це мер міста Віталій Кличко заявив в інтерв'ю "РБК Україна".

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99% важких хворих не отримували щеплення

"Я дуже сподіваюся, що ми не дійдемо до показників захворюваності минулого року, які стали, насправді, дуже сильним ударом для економіки нашого міста, по сімейному бюджету кожного киянина", – сказав він.

Кличко зазначив, що в столиці більше 1,7 млн людей вакциновані хоча б однією дозою. Мер підкреслив, що 99% людей, які знаходяться у лікарнях з коронавірусом – це ті, хто не вакцинувались.

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"Ми не можемо змусити людей (вакцинуватися, – Ред.), але можемо створити такі умови, що людина зможе працювати, тільки якщо буде вакцинована, якщо буде захищена і безпечна для оточуючих", – заявив Віталій Кличко.

Що буде з карантином у столиці?

Оскільки в Україні та Києві погіршується ситуація з коронавірусом, столична влада вже розробляє алгоритм подальшої жорсткості правил. Чиновники враховують досвід інших країн.

"Наприклад, коли тільки за наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції", – пояснив Кличко.

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Крім того, нові обмеження можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті. За дотриманням правил стежитиме поліція з Муніципальної Варти, а також співробітники комунальних підприємств.

"Ми не хочемо такого варіанту. Але в разі різкого погіршення ситуації – для того, щоби не вводити повний локдаун, як це було минулого року, ми розглядаємо різні можливі гібридні обмеження", – додав глава міста.