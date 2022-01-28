Метро як бомбосховище: скільки людей зможуть сховатися у підземці Києва, якщо РФ нападе (відео)

Столичний метрополітен є основним бомбосховищем у місті

Якщо на столицю нападуть — людей готове буде розмістити столичне метро. Місцева влада переконує: це укриття — найнадійніше. Та на скільки годин у ньому вистачить кисню? Кореспондентка "Сьогодні" Людмила Гаврилюк дізналась.

Основне бомбосховище Києва

Звичайний столичний ранок у київській підземці. Одні поспішають на роботу, інші — їдуть у справах. У метро, як завжди, кипить життя. Та якщо Росія таки нападе на столицю, саме метрополітен стане основним бомбосховищем. Не врятують лише 6 наземних станцій, кажуть в метрополітені. Всі інші 40 — у бойовій готовності ще від 2014 року.

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10 хвилин — саме стільки будуть відчинені двері метрополітену в разі нападу. Пізніше всередину не впустять нікого. Розміщуватимуть людей просто на пероні. У разі критичної необхідності навіть у тунелях. У них також є туалети та вентиляція. Саме тунелями можна буде дістатися іншої зупинки, якщо виходи заблокують. Загалом одна станція зможе прийняти до двох тисяч киян. Утім, лише на 48 годин — такі правила безпеки.

"У метрополітені розроблений чіткий план дій і єдине, що треба робити нашим пасажирам — це слухати вказівки персоналу метрополітену або служб, які будуть долучені до виконання робіт", — розповідає заступниця начальника Київського метрополітену Наталя Макогон.

На самій станції 8 туалетів, за порядком стежитиме поліція. А от їжі та води не буде, їх як і документи та ліки, треба мати з собою.

"Людина з собою бере теплі речі, воду, бутерброд. Цим не забезпечується. В разі необхідності — розконсервовуються санітарні частини, які безпосередньо передбачені для цивільної оборони", — зазначила заступниця начальника Київського метрополітену Наталя Макогон.

Саме на метро у разі небезпеки надіється й пані Ірина.

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"Якщо що, звичайно, тільки на метро. А куди? Там у них все якось організовано, закривається. На перший час все абсолютно є", — каже жителька Києва Ірина Гарницька.

Утім, такої думки далеко не всі опитані. Одні бояться натовпу та тисняви на вході до підземки, інші просто вірять, що нападу не буде і бомбосховище не знадобиться.

Розміщення людей у метро на 48 годин. За правилами безпеки на стільки вистачить у підземці кисню. У разі нападу, в метро планують перевозити людей у безпечні місця й надалі.

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