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"Метро на Троєщину вже зробили"? У Києві оголосили тендер на будівництво ще однієї станції

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 лютого, 20:23
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Офіційні дані щодо запуску тендеру з'явилися на майданчику Prozorro
Нова станція має з'явитися вже за рік.
Нова станція має з'явитися вже за рік. / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський метрополітен 4 лютого оголосив тендер на проект завершення станції метро "Львівська брама".

Про це свідчать дані офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель України Prozorro

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Таким чином у столичному метрополітені хочуть замовити будівництво комплексу та входу станції. Очікувана вартість робіт – понад 73 млн гривень.

За даними на сайті, подати тендерну пропозицію можна до 21 лютого 2022 року.

Що відомо про будівництво станції

"Львівська брама" – незавершена станція київського метрополітену. Вона розташована на зеленій гілці між станціями "Золоті ворота" та "Лук'янівська" та має виходити на Львівську площу.

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Її мали добудувати до вересня 2021 року. Проте тепер терміни змістилися – станція має бути готова до 10 вересня 2023 року.

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Якою має бути станція. Фото: Київ без цензури

Станцію почали будувати ще в середині 1991 року. Проте процес заморозили через брак коштів.

Критика соцмереж

У Telegram-каналі "Київ без цензури" скептично сприйняли оголошений тендер.

"На Троєщину метро вже збудували, Шулявський міст закінчили... залишилося станцію "Львівська Брама" добудувати" , – пишуть там.

Також наголосили і на вартості робіт. Зокрема те, що в різні роки називалися абсолютно різні цифри вартості будівництва виходу зі станції: у 2004 році йшлося про 140 млн гривень, у 2007 – близько 300 млн гривень, а у 2011 раптово було названо цифру 150 млн гривень.

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