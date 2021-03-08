"Ми вам не кіцi". Як на 8 Березня мітингували жінки (фото і відео)

Учасниці мітингу не просять легалізовувати проституцію, а лише за те, щоб поважати "нічних метеликів"

Сьогодні у Києві пройшов марш на захист прав жінок, який називають маршем феміністок. До 13:00 на Михайлівській площі зібралися близько 2 тисяч людей – як учасників, так і противників. Останніх поліція не пустила, щоб уникнути провокацій.

Відео: Сьогодні

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За кілька хвилин до старту заходу учасники повідомили, що зібралися на мирну ходу – мітингувати проти насильства і сексизму, за рівні права. Противники не повірили і щосили кричали, що проти, наприклад, легалізації проституції.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Зі свого боку, учасники маршу намагалися пояснити, мовляв, вони не виступають за легалізацію путан, але вимагають поважати і "нічних метеликів".

"Жінки торгують тілом не від легкого життя, тому їхні права теж треба поважати", – викрикнула одна з учасниць.

О 13:00 колона рушила. У руках у багатьох були плакати з зображенням жіночих грудей і жіночих статевих органів, плакати з написами: "Не треба киць-киць", "Ми вам не кіцi", "Не окраса, а спецiалiстка".

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

У коментарі для "Сьогодні" деякі з учасниць розповіли, що зіткнулися з домашнім насильством, тому прийшли на марш сказати, що помилковим є стереотип "б'є – значить любить".

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

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До речі, цей марш, за оцінками учасників, став наймасштабнішим за останні роки. Втім, не обійшлося і без провокативних плакатів. Деякі з учасників заявили, що 8 березня – це свято, придумане чоловіками і не треба його відзначати.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Колону марширують із задоволенням фотографували перехожі, а деякі навіть якусь відстань пройшли в її рядах. На Поштовій площі феміністки запалили фаєри і попросили учасників роз'їжджатися по домівках на метро. Справа в тому, що серед них було чимало представників ЛГБТ, які могли стати жертвами противників маршу.

Також ми писали, що жіночий марш у Києві спробували зірвати націоналісти, які влаштували провокації із застосуванням рятувальних кругів і квітів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями в Одесі проходив жіночий марш, який радикали намагалися зірвати.

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