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Мільйонні розкрадання в Києві: чиновникам повідомили про підозру

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
12 жовтня, 13:54
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Загальний збиток бюджету держави склав понад 2 млн гривень
Досудове розслідування триває
Досудове розслідування триває / Фото: Колаж: Сьогодні

Через розкрадання на благоустрій Андріївського узвозу та ремонті дитячого садка – прокуратура повідомила про підозру керівникам управління Подільської РДА та підряднику. Місцевому бюджету завдали шкоди – понад 2,2 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва.

"Управлінням капбудівництва архітектури та землекористування Подільської РДА та приватним товариством укладено договір на виконання робіт з благоустрою скверу на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера на загальну суму понад 12 млн грн. Установлено, що вказані роботи у повному обсязі не виконано, а частина з них проведена з порушенням вимог", – пишуть в повідомленні.

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У приміщенні підрядної організації провели обшук і вилучили фінансові документи. Місцевому бюджету завдано матеріальних збитків на загальну суму понад 1, 4 млн гривень.

Крім того, в ході слідства встановлено завищення обсягів і вартості робіт по реконструкції будівлі дитячого садка в Подільському районі, які були проведені в 2019 році цією ж підрядної організації. Вартість невиконаних будівельних робіт – понад 800 тис. гривень.

11 жовтня по результатам розслідування чиновникам повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

Обшуки в Києві

Останнім часом в Києві практично кожен день столична прокуратура разом з Державним бюро розслідувань повідомляє про нові обшуки в столичних держструктурах.

  • 17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів при проведенні капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року ця підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.
  • 17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі Києва.
  • 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних організаціях. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.
  • 16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкраданні 7 млн грн на придбання товарів і виконанні капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.
  • 8 липня в головному офісі ЗАТ "АК" Київводоканал "співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.

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