Мінкульт просить передати йому Гостиний двір в Києві

У Міністерстві хочуть змінити статус пам'ятника з місцевого значення на національний

Міністерство культури України звернулося до Фонду держмайна з проханням передати йому на баланс будівлю Гостиного двору в Києві.

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Про це міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко написав в Telegram.

"Задля збереження об'єкту просимо прийняти виважене державницьке рішення міською владою і безпосередньо від очільника столиці Віталія Кличка та погодити таку передачу Гостиного Двору від Фонду Держмайна до сфери управління міністерства. Оскільки пам’ятка наразі має статус місцевої, саме КМДА, як орган охорони спадщини місцевого рівня, має ці повноваження", – пише Ткаченко.

Що далі

За словами Ткаченка, як тільки КМДА надасть позитивну відповідь – міністерство почне дві паралельні процедури:

матимемо всі правові підстави звертатися до суду з стосовно незаконного знаходження охорони попередніх власників на території пам'ятки і негайного виселення,

фіналізація концепції Гостиного Двору з громадськістю та її публічна презентація. Разом з розробкою науково-проектної документації для оперативного початку фінансування протиаварійних робіт.

Позиція Міністерства культури України

Змінити статус пам'ятника з місцевого значення на національний, але це можливо тільки у співпраці міста та держави.

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"Ми до цього відкриті. Міністерство запропонувало місту реальний шанс врятувати Гостиний Двір. Тож КМДА не треба зволікати і почати діяти на користь містян та гостей столиці", – додає Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше ми писали – легендарне будівлю Гостиного двору знову в епіцентрі уваги. І все через суперечку між КМДА та Міністерством культури, які не можуть поділити руйнується будівля.

Зараз Гостинний двір знаходиться на балансі Фонду держмайна України. Київська влада кілька років ведуть боротьбу за його повернення в комунальну власність, а в Мінкульті раптом заявили, що хочуть перетворити його в Музей сучасного мистецтва і взяти Гостинний двір на свій баланс.

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