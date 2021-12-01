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Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
1 грудня, 13:12
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Є досить багато містичних історій про цю будівлю, які не всі можуть пояснити
Головпоштамт знаходиться в центрі міста / Колаж "Сьогодні"
Головпоштамт знаходиться в центрі міста / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні будинок Головпоштамту- символ Києва. Будівля знаходиться у самому центрі міста. Ще його можна часто зустріти на старих світлинах центральної площі столиці. Однак навколо цього місця також є безліч таємничих історій.

Сайт "Сьогодні" дізнався, які таємниці приховує будівля Головпоштамту.

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Історія будівлі

1934 року після перенесення столиці УРСР до Києва постало питання будівництва на цьому місці головпоштамту. Того ж року київські архітектори підготували проекти "Палацу зв'язку". Головпоштамт вдалося побудувати в 1936-1941 роках.

У вересні 1941 року Палац зв'язку та колишню будівлю Ейсмана знищено через підрив центру радянськими диверсантами.

Після Другої світової війни на місці Палацу зв'язку звели будівлю, в якій знаходиться держкомітет телебачення та радіомовлення України.

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Головпоштамт у Києві. Фото: IGotoWorld.com
Головпоштамт у Києві. Фото: IGotoWorld.com

Містичні історії про будинок

Сам Головпоштамт оповитий страшними історіями, які ніхто не може пояснити.

1989 року біля будівлі сталася трагедія. Там було обвалено портик Головпоштамту. Тоді загинуло тринадцять людей. Ця подія дала ще більше підстав для розмов.

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Також початок містичним історіям у будівлі започаткувала Ольга Дяченко. У 1910 році вона зробила виклик поліції з номера готелю "Гранд Готель", стверджуючи, що в будівлі твориться "щось недобре".

Після прибуття місце подій було зафіксовано літання предметів, столових приладів та інших речей. Було складено протокол. З часом цю справу закрили та забули.

Головпоштамт у Києві. Фото: Вікіпедія
Головпоштамт у Києві. Фото: Вікіпедія

Головпоштамт під час протестів в Україні

Ця будівля ніколи не залишалася непоміченою під час протестів. Так восени 2004 року учасники Помаранчевої революції залишили на колонах та стінах головпоштамту графіті.

Протестувальники писали ім'я та малювали зображення свого кандидата Віктора Ющенка, назви міст, що приїхали, гасла Помаранчевої революції відповідним кольором.

Частину графіти у пам'яті про події навіть зберегли.

Взимку 2014 року, під час Євромайдану, біля Головпоштамту з'явилися стенд та кіоски "Пошти Майдану". Мешканці наметового містечка отримали можливість переписуватись між собою. Щовечора волонтери-листоноші розносили їм листи.

Біля входу Національний музей Революції Гідності встановив вуличний стенд "Місця Революції Гідності" з картою подій 2013–2014 років та інформацією про Пошту Майдану.

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