Мітингувальники ФОПи перекрили рух на Майдані (відео)

У Києві мітингуючі підприємці 28 січня перекрили рух на Хрещатику.

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Про це повідомляє "Київ Зараз" в Telegram.

Протестувальники направляються до Конституційного суду.

Колону супроводжують вибухотехніки і поліцейські. Рух транспорту по вулиці Хрещатик перекрито.

Як повідомили в поліції Києва, правоохоронці посилено охороняють правопорядок в центрі Києва.

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Нагадаємо, сьогодні в центральній частині столиці заплановано проведення масових акцій біля Верховної Ради України, Офісу президента України, Посольства США, Конституційного суду України і на Майдані Незалежності. Підприємці вимагають збереження спрощеної системи оподаткування та звітності і скасування обов'язкових касових апаратів.

Раніше ми писали, що з 15 грудня ФОПи мітингували проти заборони на підприємницьку діяльність на час локдауну з 8 по 24 січня, а також проти введення касових апаратів.

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