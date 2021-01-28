Русский
$ 28,17
34,12
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Мітингувальники ФОПи перекрили рух на Майдані (відео)

28 січня, 12:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Протестувальники пройдуть маршем по місту

У Києві мітингуючі підприємці 28 січня перекрили рух на Хрещатику.

Реклама

Про це повідомляє "Київ Зараз" в Telegram.

Протестувальники направляються до Конституційного суду.

Колону супроводжують вибухотехніки і поліцейські. Рух транспорту по вулиці Хрещатик перекрито.

В тренді
На асфальті калюжа крові: в Києві жінка випала з маршрутки (відео)

Як повідомили в поліції Києва, правоохоронці посилено охороняють правопорядок в центрі Києва.

Реклама

Нагадаємо, сьогодні в центральній частині столиці заплановано проведення масових акцій біля Верховної Ради України, Офісу президента України, Посольства США, Конституційного суду України і на Майдані Незалежності. Підприємці вимагають збереження спрощеної системи оподаткування та звітності і скасування обов'язкових касових апаратів.

Раніше ми писали, що з 15 грудня ФОПи мітингували проти заборони на підприємницьку діяльність на час локдауну з 8 по 24 січня, а також проти введення касових апаратів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ Хрещатик мітинг підприємці

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Не потрап у пастку! В Україні з'явився новий вид шахрайства, замаскований під роздачу грошей від
Не потрап у пастку! В Україні з'явився новий вид шахрайства, замаскований під роздачу грошей від "АТБ"Інші новини
Університет Драгоманова відреагував на скандал з професоркою-українофобкою
Університет Драгоманова відреагував на скандал з професоркою-українофобкоюУкраїна
Білборди з нецензурною лайкою
Білборди з нецензурною лайкою "з'явилися" у Києві. У КМДА пояснили скандальні фотоІнші новини
В Україні настав сніговий апокаліпсис: де найнебезпечніше
В Україні настав сніговий апокаліпсис: де найнебезпечнішеУкраїна
Як Київ святкує Водохреще в парку Партизанської слави (фото)
Як Київ святкує Водохреще в парку Партизанської слави (фото)Інші новини
Довелося втихомирювати наручниками: як поліція зупинила п'яного заступника міністра
Довелося втихомирювати наручниками: як поліція зупинила п'яного заступника міністраПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти