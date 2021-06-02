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"Мені нема чого жити": київську блогершу заблокували в Instagram після погрому в готелі (відео)

2 червня, 13:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Провину за блокування своєї сторінки дівчина покладає на поліцію

Київська блогер з друзями влаштувала вечірку і погром в номері готелю. Зараз дівчина скаржиться, що її сторінку в Instagram заблокували.

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Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.

Блогер записала ролик, в якому плаче і нецензурно висловлюється.

"Прокидаюся, будить мама і каже, що мене заблокували. Дзвонить менеджер мій і каже, Маш заспокойся. Я в ах*е, п*дар*си, здохну*ті в муках. Що я буду робити, нах*я мені тоді жити, я піду і скинуто", – каже на відео дівчина.

Відео 18+

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За її словами, вона готова заплатити будь-які гроші, щоб їй повернули сторінку.

Нагадаємо, дівчина розмістила відео в Мережі, на яких разом з друзями випивала і розважалася в апартаментах. Вони зіпсували стіни, розбили дзеркало у ванній, телевізор, залили водою підлогу, перекинули меблі.

В результаті вранці в номер нагрянула поліція і забрали всіх у відділок.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали ютубера Дениса Галагури, який створив блог "Містер Хам". Він знімав відео з нецензурною лайкою на патрульних, але остання зйомка пішла не за планом – його зупинили спецназівці.

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