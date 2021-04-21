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"Мені пох**": дівчина-курець з метро висловилася про скандальне відео

21 квітня, 00:03

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Дівчина не тільки не вибачилася за свою поведінку, але й пораділа, що стала знаменитою

Героїня скандального відео з метро Києва, на якому двоє підлітків курять просто у вагоні потягапідземки, не вважає за потрібне вибачатися за свою поведінку. Навпаки вона похвалилася перед підписниками, як стала "відомою за одну ніч".

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Нове відео також опублікував Київ Оперативний.

"Якщо комусь потрібен лайфхак, як стати популярним за одну ніч, у "Києві Оперативному" є прекрасна інструкція", – нахабно сміється дівчина.

Вона також додала з використанням нецензурної лексики, що її анітрохи не турбує ця ситуація.

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Зазначимо, раніше українців обурила поведінка підлітків, які незрозуміло як потрапили у метро, куди більшість жителів столиці не можуть потрапити без спецперепусток.

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А в Київському метрополітені пообіцяли повідомити про інцедент в поліцію. Про реакцію правоохоронців на поведінку підлітків поки нічого не відомо.

Відео: Київ Оперативний

Нагадаємо, нещодавно в Києві хлопці прокотилися на даху потяга, який рухався відкритою червоною лінією метрополітену.

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Київ відео метро куріння підлітки
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