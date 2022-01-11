"Мені розбили скроню. Синяк під оком". Куликов розповів подробиці нападу

У Києві невідомі побили та пограбували журналіста Андрія Куликова. Чоловік розповів, як усе сталося та в якому він стані.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Деталі
Напали на журналіста зранку п'ятниці 7 січня. Наразі у чоловіка залишилося безліч травм.
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"Мені розбили скроню. Синяк під оком. Є трохи болю у ребрах. Серйозних травм чи переломів немає", – розповів телеведучий.
Що вимагали нападники
Зловмисники вимагали, щоби Андрій Куликов назвав пін-код від своєї банківської картки.
"Вони вимагали назвати пін-код. Погрожували фізичним насильством. Поліція їх затримала. Того ж дня надвечір", – додав телеведучий.
Зловмисники не вибачилися перед журналістом.
Хто? Вони? Ні звичайно. Я їх востаннє бачив під час упізнання", – сказав Андрій Куликов.
Що відомо
Хулігани по проспекту Перемоги у столиці побачили потерпілого. Вони хотіли його пограбувати, а для цього вдарили кілька разів руками та ногами в голову та груди чоловікові.
Нападників вдалося встановити та затримати. Ними виявилися 24-річні уродженці Миколаївської та Волинської областей.
Один із них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне зберігання наркотиків, інший – має статус обвинуваченого у провадженні за фактом скоєння крадіжки.