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"Мені розбили скроню. Синяк під оком". Куликов розповів подробиці нападу

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11 січня, 12:12
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Інцидент стався у столиці вранці п'ятниці 7 січня
У чоловіка залишилося безліч травм / Колаж "Сьогодні"
У чоловіка залишилося безліч травм / Колаж "Сьогодні"

У Києві невідомі побили та пограбували журналіста Андрія Куликова. Чоловік розповів, як усе сталося та в якому він стані.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Деталі

Напали на журналіста зранку п'ятниці 7 січня. Наразі у чоловіка залишилося безліч травм.

"Мені розбили скроню. Синяк під оком. Є трохи болю у ребрах. Серйозних травм чи переломів немає", – розповів телеведучий.

Що вимагали нападники

Зловмисники вимагали, щоби Андрій Куликов назвав пін-код від своєї банківської картки.

"Вони вимагали назвати пін-код. Погрожували фізичним насильством. Поліція їх затримала. Того ж дня надвечір", – додав телеведучий.

Зловмисники не вибачилися перед журналістом.

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Хто? Вони? Ні звичайно. Я їх востаннє бачив під час упізнання", – сказав Андрій Куликов.

Що відомо

Хулігани по проспекту Перемоги у столиці побачили потерпілого. Вони хотіли його пограбувати, а для цього вдарили кілька разів руками та ногами в голову та груди чоловікові.

Нападників вдалося встановити та затримати. Ними виявилися 24-річні уродженці Миколаївської та Волинської областей.

Один із них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне зберігання наркотиків, інший – має статус обвинуваченого у провадженні за фактом скоєння крадіжки.

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