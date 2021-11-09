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"Мені теж не подобається Хрещатик". Кличко анонсував масштабні зміни на головній вулиці країни

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
9 листопада, 20:17
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Ремонт розпочнеться вже наступного року. Він коштуватиме Києву понад 1 мільярд гривень
Кличко розказав, як зміниться вулиця Хрещатик.
Кличко розказав, як зміниться вулиця Хрещатик. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже наступного року у Києві розпочнуть масштабну реконструкцію на вулиці Хрещатик. На ремонт із бюджету міста піде понад 1 мільярд гривень.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Він анонсував, що після ремонту Хрещатик стане таким самим, як і був у давні роки – там буде багато каштанів та нова плитка.

"Мені теж не подобається Хрещатик. Наступного року запланована повністю реконструкція Хрещатика. Досить дороге задоволення – понад 1 мільярд гривень це буде коштувати з урахуванням повністю всіх переходів, зміна повністю плитки, зміна повністю концепції. І каштани на Хрещатику будуть. Хрещатик ви впізнаєте, але він буде абсолютно "старий новий" Хрещатик", – розповів Кличко.

На Майдані Незалежності зняли плитку

На початку листопада сайт "Сьогодні" помітив ремонтників на Майдані – там почали укладати нову плитку після багатьох років обіцянок.

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Роботи розпочали з боку Хрещатика, де встановлені музичні фонтани. Незабаром з'явиться нова тротуарна плитка.

На Майдані можна було зламати ноги

Минулого року сайту "Сьогодні" в КМДА розповідали, що планують навести лад на Майдані до ювілею в 2021 році.

Теперішнього вигляду головна площа країни набула ще 2001 року, після її глобальної реконструкції. Але догляд за площею бажає кращого – останні кілька років на колоні монумента Незалежності на висоті 10 метрів між позолоченими вензелями росло невелике дерево.

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На боці площі, де встановлено монумент, багато плитки, що відвалилася на сходах, а також глибоких тріщин на граніті. Деякі плити були розбиті в час масових протестів у 2013-2014 роках.

Не краща ситуація і на протилежному боці Майдану. Там від конструкцій відвалилася гранітна плитка, стіни розписані графіті. Тротуар сильно просів у кількох місцях, там збирається вода від фонтанів. Є ділянки, де плитка просто хиталася під час ходьби і стовбичилася під ногами. У темний час доби там можна було запросто зламати ногу, якщо зробиш необережний крок.

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