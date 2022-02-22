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Могильні хрести та кричалки про Путіна. У Києві мітингують під посольством РФ – фото, відео

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 15:51
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На місці чергують 3 додаткові автівки поліції, а також бус Національної гвардії України
У Києві під посольством Росії мітинг. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві під посольством Росії мітинг. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 22 лютого, під посольством Росії у Києві влаштували масовий мітинг. Під будівлею чергує поліція та Національна гвардія України.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відбувається під посольством РФ у столиці?

Вранці під посольством Росії спостерігалися посилені заходи безпеки. На місці чергують 3 додаткові автівки поліції, а також бус Національної гвардії України.

Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні"
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У Мережі у багатьох групах закликали вийти до посольства на мітинг, що і сталося. Багато людей стоять під будівлею з плакатами, на яких написано: "Донбас – це Україна", "Імперія має померти" та ін.

Також люди вигукують відому кричалку про президента Росії: "Путін – х***о".

Крім того, мітингувальники принесли дерев'яні хрести, на яких написали "російський окупант".

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Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні"
Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні"
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Вторгнення до України

22 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що план вторгнення Росії в Україну у певному сенсі вже почав реалізовуватись.

Водночас глава МОЗ Сполученого Королівства Саджид Джавід зазначив, що розцінює пересування важкої бронетехніки поблизу Донбасу як "початок вторгнення Росії" в Україну.

Наразі Сухопутні війська Російської Федерації розосереджуються на позиціях поблизу кордону з Україною.

22 лютого депутат "так званої "народної ради" самопроголошеної" ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".

Війська біля кордонів

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