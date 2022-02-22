Могильні хрести та кричалки про Путіна. У Києві мітингують під посольством РФ – фото, відео

На місці чергують 3 додаткові автівки поліції, а також бус Національної гвардії України

У Києві під посольством Росії мітинг. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 22 лютого, під посольством Росії у Києві влаштували масовий мітинг. Під будівлею чергує поліція та Національна гвардія України.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відбувається під посольством РФ у столиці?

Вранці під посольством Росії спостерігалися посилені заходи безпеки. На місці чергують 3 додаткові автівки поліції, а також бус Національної гвардії України.

Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні" Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні" Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні" Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні" Під посольством РФ у Києві чергує поліція та Нацгвардія. Фото: "Сьогодні" 1 /5

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У Мережі у багатьох групах закликали вийти до посольства на мітинг, що і сталося. Багато людей стоять під будівлею з плакатами, на яких написано: "Донбас – це Україна", "Імперія має померти" та ін.

Також люди вигукують відому кричалку про президента Росії: "Путін – х***о".

Крім того, мітингувальники принесли дерев'яні хрести, на яких написали "російський окупант".

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Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні" Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні" Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні" Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні" Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні" Під посольством РФ у Києві влаштували мітинг. Фото: "Сьогодні" 1 /6

Вторгнення до України

22 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що план вторгнення Росії в Україну у певному сенсі вже почав реалізовуватись.

Водночас глава МОЗ Сполученого Королівства Саджид Джавід зазначив, що розцінює пересування важкої бронетехніки поблизу Донбасу як "початок вторгнення Росії" в Україну.

Наразі Сухопутні війська Російської Федерації розосереджуються на позиціях поблизу кордону з Україною.

22 лютого депутат "так званої "народної ради" самопроголошеної" ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".

Війська біля кордонів

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР."

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

15 лютого Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань, оскільки підрозділи виконали свої завдання.

До Південного та Західного військових округів належать серед іншого Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, що межують з Україною. У цих областях раніше неодноразово відзначалося накопичення військ РФ.

Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там більш ніж 100-тисячну армію.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія завершила заплановані навчання, а заяви Заходу про вторгнення до України назвали "інформаційним тероризмом".

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