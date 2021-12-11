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Мокрий сніг та вітер: яка погода буде сьогодні у Києві (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
11 грудня, 06:26
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Температура повітря триматиметься на рівні +6, +8 і вдень та вночі
Швидкість вітру – 7-12 м/с. Колаж "Сьогодні"
Швидкість вітру – 7-12 м/с. Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві в суботу, 11 грудня, буде сірою та похмурою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

Прогноз говорить також про опади і сильний вітер, але при цьому стовпчик термометра не повинен впасти нижче позначки в 0 градусів за Цельсієм. Протягом 11 грудня у столиці вітер може також досягати штормових значень, як і наступними днями.

Метеорологи оголосили перший жовтий рівень потенційної небезпеки через погодні умови: наростання шару льоду на дротах та деревах (ожеледь), замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій землі.

Температура повітря триматиметься на рівні +6, +8 і вдень та вночі. Швидкість вітру – 7-12 м/с.

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Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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