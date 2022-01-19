Морозно, але без опадів: погода у Києві 19 січня

Сьогодні у Києві — без опадів, однак буде вітряно

Пориви вітру сягатимуть 12 м/c / Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в середу, 19 січня, буде холодною, однак без дощу та снігу. У столиці очікується невеликий мороз. Крім того, прогнозують пориви вітру до 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві синоптики опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до 0 градусів. Температура покращиться, у порівнянні з попереднім днем. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Через "мінусову" температуру в столиці можлива ожеледиця!

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