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Морозно, але без опадів: погода у Києві 19 січня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 07:00
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Сьогодні у Києві — без опадів, однак буде вітряно
Пориви вітру сягатимуть 12 м/c / Колаж: "Сьогодні"
Пориви вітру сягатимуть 12 м/c / Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в середу, 19 січня, буде холодною, однак без дощу та снігу. У столиці очікується невеликий мороз. Крім того, прогнозують пориви вітру до 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві синоптики опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до 0 градусів. Температура покращиться, у порівнянні з попереднім днем. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Через "мінусову" температуру в столиці можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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