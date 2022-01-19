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Морозів не чекати? Якою сьогодні буде погода у Карпатах

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 10:00
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Синоптики розповіли, яких чекати змін від погоди 19 січня – новий прогноз
Опадів у цей день не буде / Колаж "Сьогодні"
Опадів у цей день не буде / Колаж "Сьогодні"

Погода в Карпатах сьогодні, 19 січня, буде сухою та без опадів. Сильних морозів на вулиці не буде і варто очікувати на потепління. Максимум температура повітря підніметься до 4 градусів тепла.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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За даними синоптиків, вдень температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів в Івано-Франківській та Львівській областях, у Чернівецькій області – до -5.

У давнину в цей день погода буде похмурою. Проте до самого вечора небо вкриють хмари. Сонце сьогодні варто очікувати лише на Івано-Франківщині.

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