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Морози до 22 градусів: якою буде погода в Україні поточного тижня – прогноз

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25 січня, 12:01
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Спочатку по всій країні сильно похолодає, та ближче до вихідних погода різко зміниться
В Україну прийдуть сніг та морози.
В Україну прийдуть сніг та морози. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні протягом тижня буде різною. Температура повітря то різко опуститься до -22 градусів морозу, то на вихідних підніметься до +2 градусів тепла.

Про це повідомляє ТСН.

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У період з 24 по 30 січня по всій країні очікується сніг, а відлига ближче до вихідних принесе мокрий сніг.

Початок тижня буде прохолодним. У вівторок, 25 січня, у західних областях вночі без опадів, удень невеликий мокрий сніг. Температура вночі -12-17 градусів морозу, вдень від -4 морозу до +1 тепла.

Набагато холодніше буде у Карпатах. Там уночі похолодає до -22 градусів. На решті території країни очікується невеликий сніг, лише в більшості північних областей без опадів, температура вночі опуститься до -13 градусів, на півдні та південному сході до -4..9 градусів морозу, вдень -2..7 градуси морозу. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер північний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 5-10 м/с.

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26 та 27 січня у всій Україні прогнозують невеликий сніг. У західних областях потрібно готуватися до того, що подекуди можливі пориви вітру до 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура в західних областях вночі -1..6 градуси морозу, вдень близько 0 градусів, у Карпатах вночі -7..12 градуси морозу, вдень -3..8 градуси морозу, на решті території вночі -5..10 градуси, вдень -1..6 градуси.

28 січня, у п'ятницю почнеться потепління. Місцями йтиме помірний сніг, у південній частині переважно без опадів. Вдень у всій країні температура коливатиметься від -3 до +2 градусів. Вночі буде від -2 до -8 градусів морозу.

Як пережити різкі перепади температури повітря

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення.

Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг.

Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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