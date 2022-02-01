Морози не відступають: якої погоди чекати у Києві

Українські синоптики розповіли, яка погода у місті завтра та чи будуть опади

Дощу чи снігу завтра у столиці не буде / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києвізавтра, 2 лютого, буде хмарною, але без опадів. Також варто очікувати сильних поривів вітру, які сягатимуть 12 м/с.

Про це пише gloss.

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У столиці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, також очікується поривчастий вітер. Опадів у Києві чекати не варто.

Стовпчик термометра все ще перебуватиме на мінусовій позначці. Температура вдень підніметься до 0 градусів, а вночі максимально опуститься до 7 градусів морозу.

Чи будуть опади у лютому

Приблизно на третину менше опадів випаде у лютому, ніж у січні: в середньому 22-40 мм у Карпатах, на Закарпатті та в горах Криму місцями до 75 мм. У перерахунку на "чистий" сніг – приблизно 22-40 см у середньому по країні, до 75 см у горах.

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Для рівнинної місцевості це у межах норми, для гористої – менше норми, у минулі роки снігу там насипало у лютому понад 100 мм.

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