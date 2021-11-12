Морози відступають: де на вихідних в Україні буде найтепліше (карта)

Завтра в Україні синоптики прогнозують суху, але хмарну погоду

Погода в Україні на 13 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 13 листопада, в Україні буде хмарно. Температура повітря підніметься максимум до 12 градусів тепла. Вночі синоптики прогнозують невеликі морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На заході очікується +6 – 11 градусів, а вночі від -3 до +6. На сході температура повітря становитиме 4-7 градусів тепла, а вночі від -2 до +3.

У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до + градусів, вночі температура повітря опуститься до 0. На півдні – 9-12 градусів тепла, а вночі від 0 до +6.

На всій території України хмарно, але дощу або мокрого снігу чекати не варто. Погода буде сухою.

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Прогноз погоди в Україні на 13 листопада. Скрин із сайту Укргідрометцентру

У листопаді може випасти перший сніг

У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.

Зазначимо, що морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

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