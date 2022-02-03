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Морози повертаються! Коли у Києві знову похолодає – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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3 лютого, 18:00
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Вранці у столиці синоптики прогнозую вітер 5-9 м/с
Опадів у Києві не буде / Колаж "Сьогодні"
Опадів у Києві не буде / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 4 лютого, буде морозною та хмарною. Сонце вигляне лише вдень, але ввечері небо знову вкриють хмари. Максимальна температура повітря синоптики обіцяють 4 градуси морозу.

Про це повідомляє gismeteo.

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Зранку у столиці будуть хмари. Вдень вони дещо розсіються, але ввечері з'являться знову. Опадів у місті не буде.

Температура повітря вночі буде від 6 градусів морозу до 2 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть близько -4 градусів.

Вранці у Києві синоптики прогнозую вітер 5-9 м/с.

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Погода в Києві на 4 лютого. Скрін: Gismeteo.
Погода в Києві на 4 лютого. Скрін: Gismeteo.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, потрібно повноцінно відпочивати і висипатися, і також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм і нормалізувати кровообіг.

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Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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