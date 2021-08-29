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Потужна злива затопила Київ (фото, відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
29 серпня, 18:29
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Синоптики попередили про небезпеку. Оголосили 1-й рівень небезпеки, тобто жовтий
Злива охопила всю столицю. Фото: колаж "Сьогодні"
Злива охопила всю столицю. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві через потужну зливу затопило райони міста. Деякі вулиці буквально перетворилися на річки. "Потонули" декілька машин.

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Відповідні фото і відео публікують очевидці в соцмережах. Крім того, через сильні потоків води обмежена видимість.

У найближчу годину та до кінця доби 29 серпня в столиці очікується гроза, у зв'язку з чим в Києві був оголошений I (жовтий) рівень небезпеки, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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"Нагадуємо, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.п. необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині або тротуарах звертайтеся до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19", – йдеться в повідомленні.

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