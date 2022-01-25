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Міст Метро в Києві справді розвалюється? Ми перевірили чутки

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Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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25 січня, 06:00
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На мосту зовсім нещодавно помітили плиту-"танцівницю", в яку ледь не провалилася людина
Мосту Метро в Києві потрібний капітальний ремонт.
Мосту Метро в Києві потрібний капітальний ремонт. / Фото: Колаж: Сьогодні

На мосту Метро в Києві помітили "гуляючу" плиту на тротуарі. Після цього в "Київавтодорі" оперативно відзвітували, що неприємність усунули.

Новини "Сьогодні" самостійно перевірили, яка ситуація на мосту Метро.

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Одного ремонту замало?

"Працівники Київавтошляхоміст виконали поточний ремонт зазначеного місця на тротуарі мосту Метро", – розповіли нам в "Київавтодорі" після попереднього інциденту.

Однак журналіст "Сьогодні", гуляючи мостом, знайшов ще одну плиту, яка "танцює". В комунальній корпорації пояснили, що міст потребує ремонту.

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Крім того, на тротуарі видно, що його недавно ремонтували. Хоча так само видно величезні дірки і провалля.

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Міст метро у Києві у січні 2022 року. Фото: Олександр Марущак / "Сьогодні"

Як і коли ремонтуватимуть міст Метро у Києві

Восени 2021 року новинам "Сьогодні" стало відомо, що у столиці готуються до реставрації мосту Метро. Його капітально не ремонтували з дня введення в експлуатацію ще в 1965 році. Роботи на мосту можуть почати в 2022-му.

Що саме планують зробити:

  • замінять систему водовідведення: саме вода впливає на стан мостових конструкцій;
  • розширять тротуари і облаштують велодоріжки;
  • відремонтують прогони;
  • повністю відремонтують всі опори;
  • замінять всі деформаційні шви;
  • замінять тротуарні блоки;
  • відремонтують перила і бар'єрну огорожу;
  • ремонту підлягають перехідні плити – з'єднання на краях мосту.

Оновлення мосту Метро виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Одним із важливих етапів поновлення споруди буде посилення балок прогонової будови. Завдяки ремонту строк експлуатації споруди буде продовжений на десятиліття.

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