Міст Метро в Києві справді розвалюється? Ми перевірили чутки

На мосту Метро в Києві помітили "гуляючу" плиту на тротуарі. Після цього в "Київавтодорі" оперативно відзвітували, що неприємність усунули.
Новини "Сьогодні" самостійно перевірили, яка ситуація на мосту Метро.
Одного ремонту замало?
"Працівники Київавтошляхоміст виконали поточний ремонт зазначеного місця на тротуарі мосту Метро", – розповіли нам в "Київавтодорі" після попереднього інциденту.
Однак журналіст "Сьогодні", гуляючи мостом, знайшов ще одну плиту, яка "танцює". В комунальній корпорації пояснили, що міст потребує ремонту.
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Крім того, на тротуарі видно, що його недавно ремонтували. Хоча так само видно величезні дірки і провалля.
Міст метро у Києві у січні 2022 року. Фото: Олександр Марущак / "Сьогодні"
Як і коли ремонтуватимуть міст Метро у Києві
Восени 2021 року новинам "Сьогодні" стало відомо, що у столиці готуються до реставрації мосту Метро. Його капітально не ремонтували з дня введення в експлуатацію ще в 1965 році. Роботи на мосту можуть почати в 2022-му.
Що саме планують зробити:
- замінять систему водовідведення: саме вода впливає на стан мостових конструкцій;
- розширять тротуари і облаштують велодоріжки;
- відремонтують прогони;
- повністю відремонтують всі опори;
- замінять всі деформаційні шви;
- замінять тротуарні блоки;
- відремонтують перила і бар'єрну огорожу;
- ремонту підлягають перехідні плити – з'єднання на краях мосту.
Оновлення мосту Метро виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Одним із важливих етапів поновлення споруди буде посилення балок прогонової будови. Завдяки ремонту строк експлуатації споруди буде продовжений на десятиліття.
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