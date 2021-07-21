Міст Патона знову прорвало – над Дніпром стіна води: відео

Багатостраждальну теплотрасу на мосту далеко не перший раз прориває – у Київтеплоенерго нам повідомили подробиці аварії

У Києві знову "прорвало" міст Патона - городяни зняли на відео величезну стіну води, які падає в Дніпро.

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Відповідні кадри з'явилися на Київ Оперативний у Facebook.

"Те неподобство полагодять колись?" – йдеться в повідомленні.

У "Київтеплоенерго" підтвердили нам, що на мосту знову прорвало тепломережу, причому у двох місцях.

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Відзначимо, що магістральний трубопровід був побудований ще у 1962 році (59 років тому). Він забезпечує постачання тепла близько 200 житлових будинків на Русанівці та Березняках.

Нагадаємо, що це далеко не перший раз тече міст Патона. Так, 1 липня там відбулося пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм, після чого аварійна бригада "Київтеплоенерго" швидко локалізувала місце пошкодження.

Прорвало трубу на мосту Патона і 11 липня. Вода лилася з труби щонайменше годину – добре, що все пішло в Дніпро і нічого не затопило.