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Міст Патона валиться, а ремонтують опору освітлення? Ми перевірили чутки

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
15 листопада, 12:30
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Кияни знову обурені ситуацією навколо мосту Патона – там досі не розпочали повноцінний ремонт
На мосту Патона у Києві помітили ремонтників.
На мосту Патона у Києві помітили ремонтників. / Фото: Колаж: Сьогодні

У соцмережах почали активно обговорювати ремонтні роботи на мосту Патона. Кілька днів тому у Мережі з'явилося відео, як міст валиться, а на вихідних туди прийшли робітники. Щоправда, вони ремонтували не сам міст, а лише опору освітлення.

Що насправді відбувалося на мосту, дізнавався сайт "Сьогодні".

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Робітників помітили на лівому березі столиці на в'їзді на міст Патона. Користувачі соціальних мереж пишуть, що робітники демонтують опору висвітлення.

На мосту Патона помітили робітників. Фото: Семен Широчин/Facebook

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Що нам сказали у "Київавтодормості"

"У даному випадку користувачі соціальних мереж помітили, як робітники виконують ремонт гранітного облицювання обеліска на мосту Патона" , – повідомили нам у КК "Київавтодор".

Там зазначають, що роботи не пов'язані з масштабним ремонтом мосту Патона, які планують провести на переправі.

Черговий обвал на мосту Патона

Він стався минулого тижня – лише за кілька днів після того, як мер столиці Віталій Кличко заявив, що щодня "молиться, щоб із мостом усе було нормально".

Водночас у "Київавтодорі" заперечують, що був обвал. Сайту "Сьогодні" розповіли, що у воду мосту впали речі безпритульних. Вони мешкають під мостом Патона на теплотрасі. Конструкції від мосту Патона у воду начебто не падали.

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Аварійний міст Патона

На мосту Патона кияни вже тривалий час спостерігають пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв обурює, що на мосту при цьому немає робітників. А закритими смугами їздять на велосипедах, скейтах і самокатах.

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", огорожу тут виставили, щоб урятувати аварійний міст від руйнування. Поки на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

"Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на конструкцію мосту, його металеві частини. Вони значно постраждали від корозії та зношеності за роки експлуатації. За рекомендаціями фахівців з інституту сталевих конструкцій імені В. Шимановського, проїзд двома крайніми смугами закрили спеціально, щоб уникнути подальшої руйнації", – сказали у "Київавтодорі".

Крім того, на мосту Патона обмежено рух вантажного транспорту та тролейбусів.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту моста його повністю не перекриватимуть. Лише частково обмежувати рух транспорту.

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