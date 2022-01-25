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Може витіснити COVID-19? У Києві погіршилася ситуація із грипом

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25 січня, 14:39
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Кількість хворих зросла більше ніж на 5 тисяч порівняно з попереднім тижнем
Більшість киян залишаються хворіти вдома
Більшість киян залишаються хворіти вдома / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зафіксували зростання захворюваності на грип та коронавірус на 41% порівняно з попереднім тижнем. Збільшилась кількість госпіталізованих.

Про це повідомили у КМДА.

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Протягом минулого тижня на грип, ГРВІ та СОVID-19 захворіла 16 891 людина (за попередній тиждень – 11 912). Це нижче епідемічного порогу на 28,6%.

Показник захворюваності становить 570,2 (за 2 тиждень – 402,1). У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 41,8%.

Хто найбільше хворіє

Серед хворих велика частка як дітей, так і дорослих. Дітей захворіло 6599 проти 4895 – за минулий тиждень, зростання на 34,8%. Дорослих 10 292 – проти 7017, зростання на 46,7%.

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Діти становлять 39,1% від загальної захворюваності, на попередньому тижні – 41,1%. Серед школярів зареєстровано 3661 випадок, що становить 55,5% від загальної кількості захворілих дітей.

За останній тиждень в лікарні потрапили 560 людей, із них 145 дітей (за 2 тиждень – 497, із них 108 дітей).

В Україні доступна вакцинація від грипу

Вакцинуватися від грипу можна з жовтня до квітня. Вакцинація дозволена як дорослим, так і дітям від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Імунітет після щеплення формується протягом кількох тижнів. Зазвичай вже за 2 тижні після щеплення можна отримати захист.

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Особливо важливо вакцинуватися людям із груп медичного та професійного ризику:

  • вагітним;
  • дітям віком до 5 років;
  • людям старше 65 років;
  • людям із надмірною вагою;
  • людям, які мають діабет, хронічні серцево-судинні та легеневі захворювання;
  • медичним працівникам;
  • вчителям та вихователям;
  • військовослужбовцям;
  • продавцям;
  • водіям громадського транспорту;
  • усім, хто працює у багатолюдних місцях.

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