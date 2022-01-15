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Може вийти під заставу? Водія, який побив чоловіка на парковці у Києві, взяли під варту

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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15 січня, 18:41
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Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці
У столиці чоловік потрапив до лікарні, відвойовуючи собі місце на парковці
У столиці чоловік потрапив до лікарні, відвойовуючи собі місце на парковці / Фото: Колаж: Сьогодні

Водія позашляховика, який сильно побив перехожого у Києві взяли під варту. Йому залишили можливість внести заставу у сумі майже 1 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Facebook.

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Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці чоловіку, який побив киянина за зауваження про неправильне паркування.

"Одночасно суд передбачив можливість внесення підозрюваним застави у розмірі 992 тис. гривень. При цьому суд відхилив клопотання сторони захисту про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", – йдеться у повідомленні.

Нападника можуть звати Владислав Стеценко
Нападника можуть звати Владислав Стеценко / Фото: Київ Оперативний

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Підозрюваний свою провину визнав. Дії чоловіка кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України.

Що сталося

14 січня біля одного з житлових будинків на вулиці Аболмасова у Дніпровському районі Києва, підозрюваний агресивно відреагував на зауваження місцевого жителя щодо неправильного паркування, накинувся на нього з кулаками та завдав тяжких тілесних ушкоджень.

Потерпілий, який отримав відкриту черепномозкову травму, перебуває у лікарні.

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Як пишуть у соцмережах, нападника можуть звати Владислав Стеценко, він нібито є сином колишнього топ-чиновника Міністерства молоді та спорту України. Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado оформлено на затриманого батька.

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