Можна щось зламати. У центрі Києва з'явилася небезпека для пішоходів (фото)

У Києві на площі Перемоги у підземному переході стався масштабний обвал сходинок.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Майже у центрі міста навпроти цирку підхід до підземного переходу серйозно зруйнований. Місце багатолюдне, обвалення надає значних незручностей пішоходам.
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Провал у центрі Києва. Фото: Ігор Сєров/Сьогодні
Провалився асфальт
У Києві на вулиці Північно-Сирецькій провалився асфальт. На дорозі утворилася величезна яма. Місце аварії огородили робітники. За попередньою інформацією, в цьому місці прорвало водогін, через що і стався провал.
У комунальному підприємстві "Київпастранс" уточнили, що через провал на Сирці змінили маршрут тролейбуса №5. Він курсує від вулиці Білицька до станції метро "Площа Льва Толстого". Поки що рух організували до проспекту Свободи.
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