Чи можна купатися і засмагати на пляжах Києва? У Держпродпотребслужбі відповіли

Влада очікує результатів лабораторних досліджень води на цьому тижні, які обіцяють бути невтішними

Станом на понеділок, 7 червня, в Києві всі пляжі готові до прийому відпочиваючих – повністю відповідають санітарним нормам. Але в Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендують.

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Про це заявив начальник Головного управління Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Obozrevatel".

"Сьогодні у нас не дуже радісна ситуація з показниками самої води річки Дніпро. Перевищено хімічні та бактеріологічні показники. Пляжі можна використовувати для відпочинку, але ніяких "райдужних" даних немає" , – сказав він.

Чиновник не рекомендує купатися. На даному етапі влада очікує результатів лабораторних досліджень на цьому тижні, які обіцяють бути невтішними.

За його словами, Дніпру загрожує цвітіння води, кишкова паличка, можливе інфікування при ковтанні води.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві активно готують муніципальні пляжі до купального сезону. Але сам сезон купання стартує тільки, коли температура води підніметься до 18 градусів тепла, а пляжі отримають паспорти.