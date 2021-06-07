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Чи можна купатися і засмагати на пляжах Києва? У Держпродпотребслужбі відповіли

7 червня, 13:50

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Влада очікує результатів лабораторних досліджень води на цьому тижні, які обіцяють бути невтішними

Станом на понеділок, 7 червня, в Києві всі пляжі готові до прийому відпочиваючих – повністю відповідають санітарним нормам. Але в Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендують.

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Про це заявив начальник Головного управління Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Obozrevatel".

"Сьогодні у нас не дуже радісна ситуація з показниками самої води річки Дніпро. Перевищено хімічні та бактеріологічні показники. Пляжі можна використовувати для відпочинку, але ніяких "райдужних" даних немає" , – сказав він.

Чиновник не рекомендує купатися. На даному етапі влада очікує результатів лабораторних досліджень на цьому тижні, які обіцяють бути невтішними.

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За його словами, Дніпру загрожує цвітіння води, кишкова паличка, можливе інфікування при ковтанні води.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві активно готують муніципальні пляжі до купального сезону. Але сам сезон купання стартує тільки, коли температура води підніметься до 18 градусів тепла, а пляжі отримають паспорти.

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