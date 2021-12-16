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"Можна багато говорити про боротьбу, але 5 євро краще": лідери антивакцинаторів почали вимагати гроші

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 10:40
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Антивакцинаторів просять платити гроші, щоби мітинги тривали
Антивакцинаторів запевняють, що руху потрібна фінансова підтримка.
Антивакцинаторів запевняють, що руху потрібна фінансова підтримка. / Фото: Колаж: Сьогодні

Організатори протестів антивакцинаторів почали просити гроші в учасників акці. У розпорядженні "Сьогодні" опинилося листування з чату антивакцинаторів, які нещодавно влаштовували масштабні протести в Києві.

З повідомлення стає зрозумілим, що організатори мітингів наполегливо просять в учасників своїх мітингів гроші. Мотивують це тим, що руху потрібна фінансова підтримка. Цікаво, що просять перераховувати не гривні, а євро.

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"Можна багато говорити про боротьбу, опір, підтримку, але 5 євро краще, ніж тисяча слів", – йдеться у одному з таких повідомлень.

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Листування в одному з чатів антивакцинаторів. Фото: "Сьогодні"

Акції біля пунктів щеплення

Антивакцинатори мають намір влаштовувати пікети біля пунктів вакцинації в столиці. Про це стало відомо сайту "Сьогодні".

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За словами учасниці акцій антивакцинаторів, вони розраховують відмовляти людей від вакцинації перед щепленням. Тепер наголошують на свого "головного ворога" – пункти вакцинації.

"У нас обговорюється таке питання, щоб впливати на тих, хто прийшов робити щеплення. Так би мовити, щоб безпосередньо впливати на тих, хто вирішив робити собі укол. Також є плани на вихідні влаштувати пікет біля посольства Австралії, щоб підтримати деяких однодумців із цієї країни", – розповіла нам учасниця протестів.

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