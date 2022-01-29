На 800 тис. грн! У Києві заступниця начальника Укрпошти крала марки

У Києві ексзаступниця начальника одного з відділень Укрпошти незаконно заволоділа майном майже на 800 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва
Деталі
Заступниця начальника відділення Укрпошти з липня по серпень 2019 року привласнила поштові марки на загальну суму близько 800 тисяч гривень.
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Внаслідок зловмисниці вручили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі дії з кримінального провадження тривають.
Як українців обкрадають через Укрпошту
Шахраї придумали новий спосіб обману і через сайт купівлі-продажу OLX та Укрпошту крадуть в українців гроші. Про це у Facebook виклав відео один із користувачів, де розповів свою історію з аферистами.
На сайті OLX чоловік знайшов дуже вигідну пропозицію щодо продажу смартфона та попросив відправити за допомогою функції OLX-Доставка, оскільки вважає її безпечною.
На що продавець погодився і сказав, що може вислати товар Укрпошто ю, клієнт погодився, і сплатив повну суму. Відправка відбулася через добу, посилку чоловік моніторив через програму.
У той же день на сайті з'являється ще одне оголошення, абсолютно ідентичне тому, за яким обдурений українець купив телефон. Тоді він попросив свою знайому відгукнутися на це оголошення та уточнити, чи надсилає продавець товар OLX.
Жінці відповіли ствердно. Через кілька днів покупець йде отримувати посилку у відділення і вирішує оглянути її на місці.
Замість дорогого смартфона, усередині лежали сік, "Снікерс" та шоколадка, через що клієнт відмовляється від посилки і отримує повернення грошей через OLX.
За кілька днів ошуканий чоловік випадково зустрічає співробітницю Укрпошти, яка розповідає, що за кілька годин після нього у відділення прийшла людина з його номером накладної і намагалася забрати його посилку.
У чому суть схеми?
Отже, обман шахраїв полягає в тому, що одразу після отримання посилки у відділенні, вони або їх спільники, забирають її замість вас , знаючи номер накладної.
Таким чином, OLX доставка підтверджує, що все в порядку та на карту зловмиснику пере казують ваші кошти, цього клієнта намагалися "кинути" на цілих 11 тисяч.
Укрпоштою шахраї відправляють тому, що там часто не запитують документи у отримувача та достатньо знати номер відправлення.
Що відповіли в Укрпошті?
"Сьогодні" отримали коментар поштового оператора, який заявляє, що виявляє нульову толерантність до будь-яких правопорушень.
"Видача операторами надсилання одержувачу без перевірки його документів у передбачених правилами випадках є серйозним порушенням, за яке працівники відділень несуть адміністративну відповідальність", – кажуть в Укрпошті.
Також у пресслужбі зазначили, що вже розпочали перевірку даної ситуації та попередили весь персонал у відділеннях, як діяти в таких випадках.