На Арсенальній площі в Києві відновили пошкоджений вантажівкою фонтан (фото, відео)

На Арсенальній площі відновили і протестували фонтан, який пошкодила вантажівка.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Фахівці вже відновили і сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, фонтан буде працювати і буде підсвічений", – сказав Кличко.
Кличко нагадав, що відновлена Арсенальна площа є пішохідною зоною. А відповідний знак там встановили ще перед відкриттям громадського простору.
Вантажівка провалилася в фонтан на Арсенальній: що відбувається зараз і коли запрацює (фото, відео)
"Сьогодні" повідомляє, що влада встановила стовпчики на Арсенальній площі, тепер автомобілі не зможуть проїхати до фонтану.
Фонтан дійсно функціонує, навколо зібралося багато людей.
Що було
У Києві вантажівка, яка доставляла бутильовану воду, провалилася в новий фонтан, який днями відкрили на Арсенальній площі.
Тепер водієві вантажівки загрожує штраф і можливо компенсація ремонту фонтану. Сам фонтан обіцяли відремонтувати до кінця тижня.
Раніше ми писали:
- У соціальних мережах вибухнув скандал через неробочий фонтан в Оболонському районі Києва, який ще рік тому урочисто відкривав мер столиці Віталій Кличко.
- На Контрактовій площі фонтан довелося відключити через те, що невідомі налили туди миючого засобу і утворилося багато піни.