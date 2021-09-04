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На Арсенальній площі в Києві відновили пошкоджений вантажівкою фонтан (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
4 вересня, 19:54
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Влада встановила стовпчики на Арсенальній площі, тепер автомобілі не зможуть проїхати до фонтану
Відновлена Арсенальна площа є пішохідною зоною / Фото: колаж "Сьогодні"
Відновлена Арсенальна площа є пішохідною зоною / Фото: колаж "Сьогодні"

На Арсенальній площі відновили і протестували фонтан, який пошкодила вантажівка.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Фахівці вже відновили і сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, фонтан буде працювати і буде підсвічений", – сказав Кличко.

Кличко нагадав, що відновлена Арсенальна площа є пішохідною зоною. А відповідний знак там встановили ще перед відкриттям громадського простору.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

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Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

"Сьогодні" повідомляє, що влада встановила стовпчики на Арсенальній площі, тепер автомобілі не зможуть проїхати до фонтану.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Фонтан дійсно функціонує, навколо зібралося багато людей.

Що було

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У Києві вантажівка, яка доставляла бутильовану воду, провалилася в новий фонтан, який днями відкрили на Арсенальній площі.

Тепер водієві вантажівки загрожує штраф і можливо компенсація ремонту фонтану. Сам фонтан обіцяли відремонтувати до кінця тижня.

Раніше ми писали:

  • У соціальних мережах вибухнув скандал через неробочий фонтан в Оболонському районі Києва, який ще рік тому урочисто відкривав мер столиці Віталій Кличко.
  • На Контрактовій площі фонтан довелося відключити через те, що невідомі налили туди миючого засобу і утворилося багато піни.
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