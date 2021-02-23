На Банкову прийшли більше тисячі прихильників Стерненка (фото, відео)

У Києві на вулицю Банкову увечері 23 лютого прийшли понад 1500 прихильників громадського діяча Сергія Стерненка, про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров.

Реклама

Близько до Офісу президента протестуючі підійти не можуть – там чергують правоохоронці, рух по Інститутській паралізований.

Фото: Ігор Сєров, "Сегодня"

Сьогодні Стерненко визнали винним у викраденні людини та використанні зброї, без права на нього з обтяжуючими обставинами.

На місці працюють силовики – їх із десяток автобусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Приморський суд Одеси сьогодні визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією половини наявного майна за звинуваченням у розбої. Після цього біля суду відбулися сутички з поліцією.

Реклама

Також ми писали, що засуджений до 7 років в'язниці активіст Сергій Стерненко прямо із залу суду подзвонив "президентові України Володимиру Зеленському". При цьому прессекретар глави держави спростувала таку розмову.

Дивіться відео – сутички сталися сьогодні біля будівлі суду:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама