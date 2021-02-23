На Банкову прийшли більше тисячі прихильників Стерненка (фото, відео)

У Києві на вулицю Банкову увечері 23 лютого прийшли понад 1500 прихильників громадського діяча Сергія Стерненка, про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров.
Близько до Офісу президента протестуючі підійти не можуть – там чергують правоохоронці, рух по Інститутській паралізований.
Сьогодні Стерненко визнали винним у викраденні людини та використанні зброї, без права на нього з обтяжуючими обставинами.
На місці працюють силовики – їх із десяток автобусів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Приморський суд Одеси сьогодні визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією половини наявного майна за звинуваченням у розбої. Після цього біля суду відбулися сутички з поліцією.
Також ми писали, що засуджений до 7 років в'язниці активіст Сергій Стерненко прямо із залу суду подзвонив "президентові України Володимиру Зеленському". При цьому прессекретар глави держави спростувала таку розмову.
Дивіться відео – сутички сталися сьогодні біля будівлі суду:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк