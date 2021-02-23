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На Банкову прийшли більше тисячі прихильників Стерненка (фото, відео)

23 лютого, 20:18

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Рух на Інститутській паралізовано

У Києві на вулицю Банкову увечері 23 лютого прийшли понад 1500 прихильників громадського діяча Сергія Стерненка, про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров.

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Близько до Офісу президента протестуючі підійти не можуть – там чергують правоохоронці, рух по Інститутській паралізований.

Фото: Ігор Сєров, "Сегодня"

Сьогодні Стерненко визнали винним у викраденні людини та використанні зброї, без права на нього з обтяжуючими обставинами.

На місці працюють силовики – їх із десяток автобусів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Приморський суд Одеси сьогодні визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією половини наявного майна за звинуваченням у розбої. Після цього біля суду відбулися сутички з поліцією.

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Також ми писали, що засуджений до 7 років в'язниці активіст Сергій Стерненко прямо із залу суду подзвонив "президентові України Володимиру Зеленському". При цьому прессекретар глави держави спростувала таку розмову.

Дивіться відео – сутички сталися сьогодні біля будівлі суду:

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Київ мітинг Банкова стерненко

Джерело: Сьогодні

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