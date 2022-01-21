На дорогах буде небезпечно: Київ накриє негода

Синоптики попередили, що завтра у столиці може бути небезпечно на вулиці – до Києва йде негода, новий прогноз

Сніг чекатимуть по всій Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві в суботу, 22 січня, буде сніжною та вітряною. Вдень очікується до 2 градусів морозу, а вночі температура знизиться до -6. Синоптики попередили, що на дорогах буде ожеледиця.

Про це пише ТСН.

Реклама

За даними ЗМІ, у столиці всі вихідні йтиме сніг. Водночас ситуацію погіршить поривчастий вітер та ожеледиця на дорогах. Тому автомобілістам та пішоходам варто бути обережними на вулицях.

Температура повітря у місті вдень триматиметься на рівні 0-2 градуси морозу, а вночі – до -3-6.