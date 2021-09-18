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На Київ насувається гроза

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 вересня, 09:03
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Весь тиждень в столиці була сонячна і тепла погода, але сьогодні все зміниться – стане прохолодніше і мокро
Жителям столиці погода готує неприємний сюрприз. Колаж "Сьогодні"
Жителям столиці погода готує неприємний сюрприз. Колаж "Сьогодні"

Бабине літо добігло кінця – сьогодні в столиці буде прохолодніше і повертаються дощі. Такою очікується погода по всій Київській області. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Останніми днями у Києві була тепла погода з температурою вище 20 градусів, бувало і під 30 на сонці, і жодних опадів.

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Сьогодні ж синоптики прогнозують у Києві 17-19 градусів і грозу.

По області температура повітря буде опускатися ще нижче, місцями 15-16 тепла.

До України прийшла осінь

  • Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня, в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася. З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звісно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати також у жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.
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    Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф у майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б призвести до катаклізмів, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

  • Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого на Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як ми писали раніше, в Києві температура повітря побила 97-річний рекорд. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

А 30 серпня на Київ обрушилася потужна гроза, транспорт зупинився і навіть виникла пожежа.

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