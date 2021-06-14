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На Київ насувається гроза: синоптики дали прогноз

14 червня 2021 20:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

"Київавтодор" вже пригнав спецтехніку на випадок ймовірного підтоплення в місця, де найчастіше спостерігають накопичення води

На Київ насувається гроза. Фото: РБК-Україна

На Київ насувається гроза. Фото: РБК-Україна

Найближчим часом в Києві може початися серйозна злива з грозою. Синоптики попередили жителів столиці про ймовірну небезпеку, яку оцінили як I рівень небезпеки, жовтий.

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Про це повідомляє КМДА.

Тому жителям слід бути готовими до зливи, заздалегідь планувати маршрут з і пам'ятати про можливу небезпеку.

"Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в суботу в Одесі злива затопила місто .

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Нагадаємо, що недавно в Дніпрі вулиці перетворилися на річки , В маршрутках протікали дахи.

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