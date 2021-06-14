На Київ насувається гроза: синоптики дали прогноз

На Київ насувається гроза. Фото: РБК-Україна
Найближчим часом в Києві може початися серйозна злива з грозою. Синоптики попередили жителів столиці про ймовірну небезпеку, яку оцінили як I рівень небезпеки, жовтий.
Про це повідомляє КМДА.
Тому жителям слід бути готовими до зливи, заздалегідь планувати маршрут з і пам'ятати про можливу небезпеку.
"Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в суботу в Одесі злива затопила місто .
Нагадаємо, що недавно в Дніпрі вулиці перетворилися на річки , В маршрутках протікали дахи.