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На Київ насувається потужна гроза: прогноз погоди на 3 липня

3 липня 2021 14:26

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У столиці різко змінитися погода. Рятувальники попереджають про небезпеку

Рятувальники попередили про різке погіршення погоди в Україні. Фото: REUTERS/Henry Romero

Рятувальники попередили про різке погіршення погоди в Україні. Фото: REUTERS/Henry Romero

В Україні в суботу, 3 липня, очікується погіршення погоди. У столиці прогнозують град і грози.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, в Києві і області найближчими годинами і до кінця доби очікуються шквали до 15-20 м/с. Завтра, 4 липня, також будуть грози.

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Рятувальники оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

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Нагадаємо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонці було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.

Крім того, у Львові пронеслася друга за тиждень буря.

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