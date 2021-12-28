На Київ насувається негода: на кого чекає найбільша небезпека

Завтра, 29 грудня, у Києві прогнозують сніг та морози. Водіїв попереджають про небезпеку.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Сніг варто очікувати у столиці саме у другій половині дня.
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"Кияни, які потребуватимуть таксі після обіду, спробуйте притримувати щелепу під час перегляду міських тарифів", – додає Наталка Діденко.
На дорогах буде ожеледиця. Вночі температура повітря коливатиметься від -6 до -9 градусів, а ось вдень стовпчики термометрів покажуть 5 градусів морозу.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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