На Київ насувається негода: на кого чекає найбільша небезпека

Вдень температура повітря у місті опуститься до 5 градусів морозу

Погода в столиці на 29 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 29 грудня, у Києві прогнозують сніг та морози. Водіїв попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Сніг варто очікувати у столиці саме у другій половині дня.

"Кияни, які потребуватимуть таксі після обіду, спробуйте притримувати щелепу під час перегляду міських тарифів", – додає Наталка Діденко.

На дорогах буде ожеледиця. Вночі температура повітря коливатиметься від -6 до -9 градусів, а ось вдень стовпчики термометрів покажуть 5 градусів морозу.

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Погода в Україні на 29 грудня. Фото: Наталії Діденко

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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