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На Київ насувається шторм – синоптики попередили про погіршення погоди

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 жовтня, 13:34
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При падінні дерев або при травмуванні людей – негайно повідомляйте в екстрені служби
У місті різко зіпсується погода
У місті різко зіпсується погода / Фото: Колаж: Сьогодні

21 жовтня вдень в Києві очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Також синоптики прогнозують перший рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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При падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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  • який буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
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