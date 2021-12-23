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На Київ насувається штормовий вітер: коли чекати на негоду

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
23 грудня, 17:00
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Вночі у місті температура повітря опуститься до 14 градусів морозу
Погода в Києві на 24 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 24 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 24 грудня, у Києві найближча ніч ще буде морозною. Також у столиці прогнозують опади.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Вночі температура повітря коливатиметься від -12 до -14 градусів. Вдень стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів.

У столиці 24 грудня варто очікувати сніг із переходом у мокрий сніг, а також сильний вітер.

Погода в Україні на 24 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 24 грудня. Фото: Наталки Діденко

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Карпати атакують морози

Температура повітря на горі Піп Іван опустилася до -21 градуса.Вітер західний, північно-західний 14 м/сек, а також хмарна погода, але з проясненнями.

За останні два дні у Карпатах випало понад 50 см свіжого снігу. Місцями є передуви вище за метр.

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