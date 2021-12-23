На Київ насувається штормовий вітер: коли чекати на негоду

Завтра, 24 грудня, у Києві найближча ніч ще буде морозною. Також у столиці прогнозують опади.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Вночі температура повітря коливатиметься від -12 до -14 градусів. Вдень стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів.
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У столиці 24 грудня варто очікувати сніг із переходом у мокрий сніг, а також сильний вітер.
Карпати атакують морози
Температура повітря на горі Піп Іван опустилася до -21 градуса.Вітер західний, північно-західний 14 м/сек, а також хмарна погода, але з проясненнями.
За останні два дні у Карпатах випало понад 50 см свіжого снігу. Місцями є передуви вище за метр.
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