На Київ насувається штормовий вітер – попередження від синоптиків

Погода у Києві з 20 по 26 січня буде достатньо сніжною. Вдень температура повітря максимум опуститься до 7 градусів морозу. Також синоптики попереджають про сильний вітер, який буде у місті цими днями.
Про це повідомляє gismeteo.ua.
За даними синоптиків, протягом тижня у столиці йтиме невеликий сніг. Опадів не буде лише у неділю, 23 січня. Також варто бути обережними через вітер. Пориви досягатимуть 13 м/с.
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Температура повітря у четвер у Києві буде до +2 градусів вдень, а вночі до -2 градусів. Буде сніг та вітер. У п'ятницю стовпчики термометрів опустяться вдень до -1 градуса, а вночі -4 градуси.
У суботу стане ще холодніше. Вночі температура повітря буде до 11 градусів морозу. У неділю -5 градусів. А ось у понеділок стовпчики термометрів піднімуться до -3, але цього дня буде сильний вітер. У вівторок та середу у Києві прогнозують до -8 градусів.
Що робити під час штормового вітру?
- Закрийте усі вікна в квартирі. За дуже сильного вітру можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.
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