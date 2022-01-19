На Київ насувається штормовий вітер – попередження від синоптиків

Яка погода чекає на жителів столиці вже цього тижня і до чого потрібно готуватися – новий прогноз

У місті будуть сильні пориви вітру / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві з 20 по 26 січня буде достатньо сніжною. Вдень температура повітря максимум опуститься до 7 градусів морозу. Також синоптики попереджають про сильний вітер, який буде у місті цими днями.

Про це повідомляє gismeteo.ua.

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За даними синоптиків, протягом тижня у столиці йтиме невеликий сніг. Опадів не буде лише у неділю, 23 січня. Також варто бути обережними через вітер. Пориви досягатимуть 13 м/с.

Температура повітря у четвер у Києві буде до +2 градусів вдень, а вночі до -2 градусів. Буде сніг та вітер. У п'ятницю стовпчики термометрів опустяться вдень до -1 градуса, а вночі -4 градуси.

У суботу стане ще холодніше. Вночі температура повітря буде до 11 градусів морозу. У неділю -5 градусів. А ось у понеділок стовпчики термометрів піднімуться до -3, але цього дня буде сильний вітер. У вівторок та середу у Києві прогнозують до -8 градусів.

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Прогноз погоди на тиждень у Києві. Скрін: gismeteo.ua.

Що робити під час штормового вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. За дуже сильного вітру можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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