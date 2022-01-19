Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком 🌊 Водохреща-2022 ✈ Блінкен в Україні 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

На Київ насувається штормовий вітер – попередження від синоптиків

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 січня, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Яка погода чекає на жителів столиці вже цього тижня і до чого потрібно готуватися – новий прогноз
У місті будуть сильні пориви вітру / Колаж "Сьогодні"
У місті будуть сильні пориви вітру / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві з 20 по 26 січня буде достатньо сніжною. Вдень температура повітря максимум опуститься до 7 градусів морозу. Також синоптики попереджають про сильний вітер, який буде у місті цими днями.

Про це повідомляє gismeteo.ua.

Реклама

За даними синоптиків, протягом тижня у столиці йтиме невеликий сніг. Опадів не буде лише у неділю, 23 січня. Також варто бути обережними через вітер. Пориви досягатимуть 13 м/с.

Температура повітря у четвер у Києві буде до +2 градусів вдень, а вночі до -2 градусів. Буде сніг та вітер. У п'ятницю стовпчики термометрів опустяться вдень до -1 градуса, а вночі -4 градуси.

У суботу стане ще холодніше. Вночі температура повітря буде до 11 градусів морозу. У неділю -5 градусів. А ось у понеділок стовпчики термометрів піднімуться до -3, але цього дня буде сильний вітер. У вівторок та середу у Києві прогнозують до -8 градусів.

Реклама

Прогноз погоди на тиждень у Києві. Скрін: gismeteo.ua.
Прогноз погоди на тиждень у Києві. Скрін: gismeteo.ua.

Що робити під час штормового вітру?

  • Закрийте усі вікна в квартирі. За дуже сильного вітру можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Як вижити в "замінованій" будівлі – поради психолога Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Посилка для Тоні. Для єдиної горили в Україну надіслали незвичайний подарунок (фото, відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Посилка для Тоні. Для єдиної горили в Україну надіслали незвичайний подарунок (фото, відео) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
19 січня. Індіра Ганді. Очоливши уряд Індії (1966), 49-річна донька Джавахарлала Неру стала першою в країні та другою в історії планети жінкою-прем'єр-міністром…
На зустріч із героєм!
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

6 521

захворіло за тиждень в Києві

+18%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.41

Російський рубль (₽)

0.3716

Євро (€)

32.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти