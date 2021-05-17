На Київ насуваються грозові дощі. Кількість опадів складе більше половини місячної норми

Столиця готується до тривалих злив на цьому тижні – на місцях можливих підтоплень чергуватиме спецтехніка

У Києві весь тиждень, з 17 по 24 травня, очікується хмарна погода та залпові грозові дощі. Бригади гідрослужб почали працювати у посиленому режимі.

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Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

"Можлива кількість опадів – близько 37-40 мм (становить 60% місячної норми)", – йдеться в повідомленні.

За даними "Київавтодору", бригади гідрослужб почали працювати у посиленому режимі в очікуванні дощового тижня. Вони очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків і ремонтують зливоприймачі.

"Колектори дощової каналізації очищають гідромоніторами. Працює і нова каналопромивочна машина. Вона поєднує функції мулососу і гідромонітору. Для розчистки оглядових колодязів використовують іншу спецтехінку – механізми для очищення колодязів і причепи. Нині задіяно 32 одиниці спецтехніки", – розповіли в КМДА.

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Під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Загалом КК "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

Раніше ми повідомляли, що Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах.

Також нагадаємо, Україну буде "терзати" новий циклон.