На Київ насуваються грозові дощі. Кількість опадів складе більше половини місячної норми

У Києві весь тиждень, з 17 по 24 травня, очікується хмарна погода та залпові грозові дощі. Бригади гідрослужб почали працювати у посиленому режимі.
Про це повідомили в пресслужбі КМДА.
"Можлива кількість опадів – близько 37-40 мм (становить 60% місячної норми)", – йдеться в повідомленні.
За даними "Київавтодору", бригади гідрослужб почали працювати у посиленому режимі в очікуванні дощового тижня. Вони очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків і ремонтують зливоприймачі.
"Колектори дощової каналізації очищають гідромоніторами. Працює і нова каналопромивочна машина. Вона поєднує функції мулососу і гідромонітору. Для розчистки оглядових колодязів використовують іншу спецтехінку – механізми для очищення колодязів і причепи. Нині задіяно 32 одиниці спецтехніки", – розповіли в КМДА.
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Під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Загалом КК "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.
Раніше ми повідомляли, що Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах.
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