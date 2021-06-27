На Київщині ураган прорвав дамби та поламав дерева (фото)

Фото: Бишівська сільська територіальна громада
У суботу, 26 червня, на Київщині після буревію прорвало дамби. В результаті в селі Лишня були розмиті під’їзні шляхи, а сильний вітер поламав дерева.
Про це повідомляє Бишівська сільська територіальна громада.
На місце прибули рятувальники. Вони трактором очистили русла для сходу води. Зламані дерева прибрали, а рух транспорту відновили.
Фото: Бишівська сільська територіальна громада
Наразі на місці працює газова служба, яка проводить детальне обстеження газопроводу. Поки невідомо, чи виникла аварійна ситуація.
Фото: Бишівська сільська територіальна громада
"Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, що ускладнюються великою кількістю води, яка досі сходить та не дає можливість обстежити ділянки пориву та визначити обсяг подальших робіт", – йдеться у повідомленні.
Фото: Бишівська сільська територіальна громада
Фото: Бишівська сільська територіальна громада
Фото: Бишівська сільська територіальна громада
Раніше ми повідомляли, що в Україні через негоду без світла залишилися майже 400 населених пунктів.
Нагадаємо, в липні синоптики прогнозують спеку як в тропіках і розгул стихії.