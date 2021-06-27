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На Київщині ураган прорвав дамби та поламав дерева (фото)

27 червня 2021 12:19

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Рятувальники прибули на місце та ліквідували наслідки негоди, наразі перевіряють газопровід

Фото: Бишівська сільська територіальна громада

Фото: Бишівська сільська територіальна громада

У суботу, 26 червня, на Київщині після буревію прорвало дамби. В результаті в селі Лишня були розмиті під’їзні шляхи, а сильний вітер поламав дерева.

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Про це повідомляє Бишівська сільська територіальна громада.

На місце прибули рятувальники. Вони трактором очистили русла для сходу води. Зламані дерева прибрали, а рух транспорту відновили.

Фото: Бишівська сільська територіальна громада

Фото: Бишівська сільська територіальна громада

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Наразі на місці працює газова служба, яка проводить детальне обстеження газопроводу. Поки невідомо, чи виникла аварійна ситуація.

Фото: Бишівська сільська територіальна громада

Фото: Бишівська сільська територіальна громада

"Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, що ускладнюються великою кількістю води, яка досі сходить та не дає можливість обстежити ділянки пориву та визначити обсяг подальших робіт", – йдеться у повідомленні.

Фото: Бишівська сільська територіальна громада
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Фото: Бишівська сільська територіальна громада

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Фото: Бишівська сільська територіальна громада

Фото: Бишівська сільська територіальна громада

Фото: Бишівська сільська територіальна громада
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Фото: Бишівська сільська територіальна громада

Раніше ми повідомляли, що в Україні через негоду без світла залишилися майже 400 населених пунктів.

Нагадаємо, в липні синоптики прогнозують спеку як в тропіках і розгул стихії.

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