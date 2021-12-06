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На київських дорогах буде небезпечно: як не потрапити у ДТП

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 грудня, 16:00
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Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць
На дорогах України очікується ожеледиця. Фото: колаж "Сьогодні
На дорогах України очікується ожеледиця. Фото: колаж "Сьогодні

У понеділок, 6 грудня, у Києві та області, а також у західних та північних областях синоптики попередили про небезпеку – на дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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На дорогах буде небезпечно

6 грудня у Києві та Київській області, у західних та північних областях очікується налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. Рівень небезпеки – жовтий.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Рекомендації водіям:

  • Дотримуйтесь дистанції між автомобілями;
  • Дотримуйтесь швидкісного режиму;
  • Під час їзди не робіть різких маневрів;
  • Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.

Крім того:

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  • Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом.
  • Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.
  • Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.
  • Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.
  • Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.

Як поводитися пішоходам під час ожеледиці

  • Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач. Адже пориви вітру можуть пошкодити ці конструкції та поранити вас.
  • Обирайте взуття із глибоким протектором на підошві. Ходіть неквапливо, маленькими кроками, ноги розслабте у колінах.
  • Не тримайте руки у кишенях, щоб могти балансувати. Коли падаєте, притискайте голову до грудей, а руки – до тулуба.
  • Обходьте будівлі, на яких можуть бути бурульки. Ходіть тротуарами, посипаними піском.
  • Людям літнього віку радять мати тростину із гумовим наконечником.
  • Не перебігайте проїжджу частину дороги.

Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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