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На Контрактовій площі в Києві з-під землі забив фонтан – його влаштував "Київводоканал" (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
16 серпня, 15:19
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Підприємство влаштувало промивку мережі, тому вода і почала витікати на дорогу
Комунальники обстежили місце прориву і перекрили витікання води / Фото: колаж "Сьогодні"
Комунальники обстежили місце прориву і перекрили витікання води / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 16 серпня, в центрі Києва з каналізаційного люка на дорогу почала виливатися вода.

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Про це повідомляє "Сьогодні"

Комунальні служби з'ясовують у кого на балансі знаходяться комунікації, на яких стався прорив.

В "Київводоканалі" нам повідомили, що до них не надходило заявок про прорив. На цей момент міські служби будуть обстежувати місце прориву і перекриють витікання води.

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Пізніше виявилося, що під час ліквідації пошкодження на магістралі Д – 300, за адресою Верхній Вал 30 відбулася промивка мережі. Саме це і можна побачити на відео з Контрактової площі. Роботи проводить "Київводоканал".

Відзначимо, що прорив труб для Києва досить буденна подія. Наприклад, на мосту Патона за останні три місяці вже три рази траплялася аварія, прорив тепломережі, вода водоспадом лилася в Дніпро. А без гарячого водопостачання вже більше місяця мешканці Русанівки і Березняків.

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