Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

На Контрактовій в фонтан додали миючий засіб: дивіться, що було потім (фото)

15 травня, 14:50

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Хулігани влаштували пінну вечірку і комунальникам довелося вимкнути фонтан

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

У Києві сьогодні запустили роботу всіх фонтанів, але не скрізь вдало. На Контрактовій площі він вже вимкнений через те, що туди налили миючого засобу і утворилося багато піни. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Реклама

Комунальники заявляють, що влаштували "пінну вечірку" невідомі хулігани – миючий засіб при контакті з водою викликав появу великої кількості піни.

Фонтан на Контрактовій площі. Фото: КМДА

У зв'язку з цим комунальники змушені були зупинити роботу фонтану на Контрактовій. Їм необхідно злити всю воду, провести очистку та перезапустити фонтан, що призведе до втрати ресурсів і часу працівників.

В тренді
На станції київського метрополітену "Льва Толстого" серед ночі знесли МАФи (відео)
Знесення МАФів на Льва Толстого
В тренді
Струмом не вб'є. Хто буде користуватися дефібриляторами в метро Києва
В тренді
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниці

"Міська влада закликає з повагою ставитися до майна територіальної громади міста Києва і не заважати киянам і гостям міста насолоджуватися роботою фонтанів", – йдеться у повідомленні КМДА.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Києві відкрили оновлений "Наводницький" парк. Біля пам'ятника засновникам Києва облаштували також і світловий фонтан з висотою струменів 3,5 метра.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?Інші новини
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)Інші новини
День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)
День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)Інші новини
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниці
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниціІнші новини
Станцію
Станцію "Майдан Незалежності" закрили, а людей відігнали з площі. Що сталося (оновлено)Інші новини
Ветерани
Ветерани "Азову" обізвали Киву "ссиклом" через події під студією каналу "Україна 24"Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти