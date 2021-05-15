На Контрактовій в фонтан додали миючий засіб: дивіться, що було потім (фото)

Фото: REUTERS/Yves Herman

У Києві сьогодні запустили роботу всіх фонтанів, але не скрізь вдало. На Контрактовій площі він вже вимкнений через те, що туди налили миючого засобу і утворилося багато піни. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Комунальники заявляють, що влаштували "пінну вечірку" невідомі хулігани – миючий засіб при контакті з водою викликав появу великої кількості піни.

Фонтан на Контрактовій площі. Фото: КМДА

У зв'язку з цим комунальники змушені були зупинити роботу фонтану на Контрактовій. Їм необхідно злити всю воду, провести очистку та перезапустити фонтан, що призведе до втрати ресурсів і часу працівників.

"Міська влада закликає з повагою ставитися до майна територіальної громади міста Києва і не заважати киянам і гостям міста насолоджуватися роботою фонтанів", – йдеться у повідомленні КМДА.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у Києві відкрили оновлений "Наводницький" парк. Біля пам'ятника засновникам Києва облаштували також і світловий фонтан з висотою струменів 3,5 метра.